Київ закликає іноземні держави не брати участі у пропагандистських заходах Мінська щодо легалізації незаконного переміщення українських дітей

МЗС України закликає іноземні держави не брати участі у пропагандистських заходах Мінська з метою легалізації незаконного переміщення українських дітей з тимчасово окупованих територій України.

За інформацією МЗС України, 4 жовтня білоруська сторона має намір організувати відвідування представниками іноземного дипломатичного корпусу, акредитованого в Мінську, так званих "місць проживання, навчання та оздоровлення" українських дітей у Білорусі, яких було вивезено з тимчасово окупованих Росією міст Лисичанськ і Сєвєродонецьк.

"Зазначений захід має на меті легалізацію незаконного переміщення українських дітей з тимчасово окупованих територій України. Відповідно до норм міжнародного права примусова депортація дітей може кваліфікуватися як воєнний злочин", - наголошується в коментарі МЗС України, поширеному в суботу.

"Для уникнення відповідальності посадові особи в Білорусі намагаються прикритися міжнародними представниками. Закликаємо іноземні держави, дипломатичні представництва яких отримали відповідні запрошення до Мінська, утриматись від участі в пропагандистській поїздці білоруського режиму", - заявляють у Києві та наголошують, що робота з притягнення до відповідальності всіх осіб, які вчинили злочини проти українських дітей, продовжиться як на рівні національного розслідування, так і в рамках розслідування Міжнародного кримінального суду.