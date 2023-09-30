До Альянсу оборонних індустрій приєдналися вже 38 компаній із 19 країн - МЗС України

До часу завершення першого Форуму оборонних індустрій, який відбувся в Києві 29 вересня, до Альянсу оборонних індустрій приєдналися 38 компаній із 19 країн, повідомили в Міністерстві закордонних справ України.

"Важливою подією форуму стало створення Альянсу оборонних індустрій, до якого може приєднатися кожен виробник озброєння та військової техніки з різних країн світу. До моменту закриття Форуму до Альянсу оборонних індустрій приєдналися 38 компаній із 19 країн", - ідеться в повідомленні.

Раніше президент України Володимир Зеленський оголосив про створення Альянсу оборонних індустрій.

"Ми розробили відповідну базову декларацію як основу Альянсу. До неї можуть приєднатися виробники зброї та військової техніки з усього світу, які поділяють наш намір - дати реальний захист від агресії. Сьогодні на старті ця декларація вже 13 відомих компаній, готових разом із Україною будувати новий арсенал вільного світу", - сказав він, під час виступу в п'ятницю на відкритті Форуму оборонних індустрій у Києві.