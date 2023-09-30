Події

10:33 30.09.2023

Умєров про ВПК: Хочемо розробляти світовий клас мілітарних продуктів і послуг

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Умєров про ВПК: Хочемо розробляти світовий клас мілітарних продуктів і послуг

Міністр оборони України Рустем Умєров, говорячи про розвиток вітчизняного військово-промислового комплексу, зазначив, що візія України - це розробляти світовий клас мілітарних продуктів і послуг.

"Моє завдання - це відбудувати шлях до перемоги, як міністерства. І зараз є кілька напрямів щодо оборонно-промислового комплексу. Наша візія - це розробляти світовий клас мілітарних продуктів і послуг - це я зараз про ОПК говорю", - сказав Умєров на панельній дискусії в рамках міжнародного Форуму оборонних індустрій.

Міністр зазначив, що Україна хоче виробляти мілітарні продукти і послуги дуже високої якості, які можна буде масштабувати і "закривати зараз усі потреби України".

"І далі вже після закінчення війни це експортувати", - наголосив Умєров.

Теги: #впк #опк #умєров

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