Умєров про ВПК: Хочемо розробляти світовий клас мілітарних продуктів і послуг

Міністр оборони України Рустем Умєров, говорячи про розвиток вітчизняного військово-промислового комплексу, зазначив, що візія України - це розробляти світовий клас мілітарних продуктів і послуг.

"Моє завдання - це відбудувати шлях до перемоги, як міністерства. І зараз є кілька напрямів щодо оборонно-промислового комплексу. Наша візія - це розробляти світовий клас мілітарних продуктів і послуг - це я зараз про ОПК говорю", - сказав Умєров на панельній дискусії в рамках міжнародного Форуму оборонних індустрій.

Міністр зазначив, що Україна хоче виробляти мілітарні продукти і послуги дуже високої якості, які можна буде масштабувати і "закривати зараз усі потреби України".

"І далі вже після закінчення війни це експортувати", - наголосив Умєров.