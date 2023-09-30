Події

06:58 30.09.2023

30 вересня: Яке сьогодні свято

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30 вересня: Яке сьогодні свято

ДЕНЬ 584 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 584 RUSSIAN AGRESSION

30 вересня відзначають Міжнародний день перекладу, День затишної в'язаної ковдри.

В Україні - День бібліотек.

У Молдові - День бабусі, у Казахстані - День працівників органів юстиції, у Польщі - День хлопчиків.

Православна церква - День святителя Михаїла, першого митрополита Київського; священномученика Григорія єпископа, просвітителя Великої Вірменії.

Всеукраїнський день бібліотек

Всеукраїнський день бібліотек відзначають 30 вересня згідно з Указом Президента України № 471/98 від 14 травня 1998 року, з огляду на великий внесок бібліотек України в розвиток вітчизняної освіти, науки і культури, необхідність подальшого підвищення їхньої ролі в житті суспільства та підтримуючи ініціативу бібліотечної спільноти.

Перші бібліотеки в Київській Русі стали відкриватися при церквах і монастирях після прийняття християнства 988 року. Найбільшою і найбагатшою на той час була бібліотека Софії Київської, заснована 1037 року Ярославом Мудрим. Загалом у бібліотеці налічувалося до 900 томів рукописних книг.

Книги, які виходили з майстерень Софійського собору, стали основою інших бібліотек, зокрема величезної бібліотеки Печерського монастиря, яка з кінця 11 століття стала найбільшим центром культурного життя Київської Русі.

Під час монголо-татарської навали книги гинули у війнах і пожежах. Із тих часів збереглися лічені екземпляри бібліотеки Софії. Найвідоміші: Рейнське Євангеліє (яке дочка Ярослава Мудрого Анна вивезла до Франції з Києва. На цій книзі приносили клятву французькі королі, а нині присягають президенти Франції), Остромирове Євангеліє (1056-1057), два Ізборники 1073 і 1076 років, Мстиславове Євангеліє 12 століття.

У Західній Україні активний бібліотечний рух починається зі створення Галицько-Волинського князівства (з 13 століття). При дворі князя Володимира Васильковича - книжника і філософа - існувала величезна книжкова майстерня.

З появою друкарства в середині 15 століття відбуваються великі зміни в усьому європейському книговиданні і, звісно, бібліотечній справі. Значного розвитку бібліотеки набули в 16 столітті, великі книгосховища з'явилися при школах в Острозі та Львові. У 17 столітті було організовано бібліотеку Київської академії. У 18 столітті значні бібліотеки мали заможні шляхетні роди, козацькі старшини, єпископи, монастирі, різні школи.

У другій половині 19 - на початку 20 століття в Західній Україні, яка входила на той час до складу Австро-Угорщини, діяла мережа культурно-освітніх осередків "Просвіта". Це товариство вже із 1914 року мало по всьому краю 78 філій, 2944 читальні. У 1914 році власні читальні діяли в 75% населених пунктів Галичини, 1939 року мережею філій і читалень "Просвіти" було охоплено 85% західноукраїнських земель.

Сьогодні в Україні налічується близько 40 тисяч бібліотек. Серед провідних - Національна бібліотека України, Національна парламентська бібліотека України, Державна бібліотека України для дітей, Державна історична бібліотека України та інші.

Ще цього дня:

1929 - Британська служба "Бі-бі-сі" вперше провела телетрансляцію;

1929 - У Франкфурті-на-Майні німецький авіаконструктор Фрітц фон Опель здійснив політ на планері з ракетними двигунами. За 75 секунд польоту він подолав відстань 3 км;

1938 - Велика Британія, Франція, Німеччина та Італія підписали Мюнхенську угоду, за якою Німеччина анексувала Судетську область Чехословаччини;

1938 - Ліга Націй одноголосно оголошує поза законом "навмисні бомбардування цивільного населення";

1939 - У Парижі створено Уряд Польщі у вигнанні, який згодом переїхав до Лондона;

1944 - Засновано агентство Франс Прес (АФП) - одне з провідних інформаційних агентств світу;

1946 - Оголошено перші вироки нацистським злочинцям на Нюрнберзькому процесі;

1947 - Пакистан приєднується до Організації Об'єднаних Націй;

1954 - Створено перший атомний підводний човен "Наутілус" (США);

1990 - На площі біля Республіканського стадіону в Києві відбувся майже 300-тисячний мітинг під гаслом "Ні - новому Союзному договору!", санкціонований президією Київської міської ради;

1992 - Міністерство юстиції України зареєструвало Асоціацію дослідників українського голоду-геноциду 1932-1933 рр. в Україні;

1992 - Відправлено у відставку прем'єр-міністра України Вітольда Фокіна;

1994 - Рада співробітництва країн Перської затоки оголосила про припинення економічного бойкоту Ізраїлю (тривав 46 років);

2007 - В Україні відбулися дострокові парламентські вибори, після яких було утворено коаліцію фракціями БЮТ і НУНС;

2016 - Дві картини загальною вартістю 100 мільйонів доларів знайдено після того, як їх було викрадено з музею Ван Гога 2002 року.

Церковне свято

Цього дня відзначається пам'ять Михаїла - першого митрополита Київського. За переказами, наприкінці 10 століття константинопольський патріарх Миколай II відправив Михаїла в Корсунь, щоб хрестити князя Володимира. Пізніше святитель вирушив до Києва, де навертав місцевих жителів до християнської віри. Мощі святого Михаїла зберігаються в Києво-Печерській лаврі.

Іменини: Олександр, Олександра, Олексій, Василь, В'ячеслав, Григорій, Леонід, Матвій, Михайло, Петро, Поліна, Семен.

Теги: #іменини #свято_сьогодні #церковне_свято #30_вересня

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