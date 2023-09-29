Росія атакує південь України ударними БпЛА



Російські окупанти випустили групи ударних БпЛА в напрямку Одеської, Миколаївської, Херсонської областей, повідомляють Повітряні сили ЗС України в п'ятницю ввечері.

"Херсонська, Миколаївська області - загроза застосування ворогом ударних БпЛА", - йдеться в Телеграм-каналі Повітряних сил ЗСУ.

Також повідомлялося, що "друга група ворожих ударних БпЛА долітає до узбережжя Одеської області".

Зокрема, закликали перебувати в укриттях жителів Білгород-Дністровського, Арцизького районів, Південного та Рибаківки Одеської області, жителів кількох районів Миколаївської області, а також Коблево.

"Жителі Одеської області, дуже прошу: спустіться в укриття і будьте там до відбою повітряної тривоги", - написав голова обласної військової адміністрації Олег Кіпер у своєму Телеграм-каналі.