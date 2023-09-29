Події

22:35 29.09.2023

Росія атакує південь України ударними БпЛА

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Росія атакує південь України ударними БпЛА


 Російські окупанти випустили групи ударних БпЛА в напрямку Одеської, Миколаївської, Херсонської областей, повідомляють Повітряні сили ЗС України в п'ятницю ввечері.
"Херсонська, Миколаївська області - загроза застосування ворогом ударних БпЛА", - йдеться в Телеграм-каналі Повітряних сил ЗСУ.
Також повідомлялося, що "друга група ворожих ударних БпЛА долітає до узбережжя Одеської області".
Зокрема, закликали перебувати в укриттях жителів Білгород-Дністровського, Арцизького районів, Південного та Рибаківки Одеської області, жителів кількох районів Миколаївської області, а також Коблево.
"Жителі Одеської області, дуже прошу: спустіться в укриття і будьте там до відбою повітряної тривоги", - написав голова обласної військової адміністрації Олег Кіпер у своєму Телеграм-каналі.

Теги: #атака #україна #дрони #південь

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