Пам'ять про Бабин Яр лежить у моральній основі гуманізму та протистояння агресивно-шовіністичним ідеологіям - МЗС

Пам'ять про трагедію Бабиного Яру та гасло "Ніколи знову" є моральним підґрунтям гуманізму та протистояння будь-яким формам агресивно-шовіністичних ідеологій, зокрема російській агресії проти України, йдеться в коментарі Міністерства закордонних справ України до 82-х роковин трагедії Бабиного Яру, оприлюдненому в п'ятницю.

"Вшановуючи пам’ять жертв Бабиного Яру, ми закликаємо світ не допустити повторення таких катастроф. Через понад 80 років з часів трагедії Бабиного Яру ми знову є свідками руйнівних наслідків поширення тоталітарної ідеології, систематичного порушення загальновизнаних принципів та норм міжнародного права. Звірства тоді та зараз вчинялися різними режимами та злочинцями, але в їхній основі - однакова ненависть до всього людського", - наголошують в українському зовнішньополітичному відомстві.

У коментарі зазначено, що збереження історичної пам'яті є важливою складовою гуманітарної політики. І в цьому контексті включення у 2023 році української номінації "Документальна спадщина "Бабин Яр" до міжнародного реєстру програми ЮНЕСКО "Пам'ять світу" є надважливим сигналом щодо необхідності спільних кроків з іноземними партнерами задля запобігання відродженню расизму, етнічної ворожнечі й тоталітарних ідеологій.

Під час німецької окупації Києва в 1941-1943 роках Бабин Яр став місцем масових розстрілів і поховань, де згідно з лише офіційними даними загинули понад 100 тисяч військовополонених, комуністів, націоналістів, підпільників та осіб єврейської національності. Найбільш масовими розстріли були на початку окупації, починаючи з 29 вересня 1941 року, коли за кілька днів були вбиті майже всі кияни єврейської національності, що залишилися в місті.