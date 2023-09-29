Події

04:17 29.09.2023

Росія 30 разів обстріляла прикордоння Сумської області

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Упродовж дня четверга російська армія 30 разів обстріляла прикордонні території та населені пункти Сумської області, зафіксували 188 вибухів, повідомляє прес-служба ОВА.

Так, обстріли зазнали території Білопільської, Краснопільської, Хотинської, Великописарівської, Середино-Будської, Новослобідської, Путивльської громад. На Білопільське товариство ворог PV-дроном "камікадзе" скинув боєприпас.

Також зафіксовано артилерійські обстріли, обстріли з мінометів, гранатометів, вертольота та літака.

Теги: #україна #обстріли #сумська_область

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