Стефанчук вважає, що ПА ОБСЄ слід отримати право призупиняти повноваження делегації держави-агресора

Парламентська асамблея Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ПА ОБСЄ) має отримати право тимчасово припиняти повноваження парламентської делегації держави-агресора, вважає голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук.

Як повідомляє пресслужба апарату українського парламенту, про це спікер Верховної Ради сказав на зустрічі з президенткою ПА ОБСЄ Піа Каумою та генеральним секретарем інституції Роберто Монтеллою.

"Асамблея має отримати право тимчасово призупиняти повноваження парламентської делегації держави, яка порушує суверенітет і територіальну цілісність іншої держави", - зазначив Стефанчук, кажучи про імплементацію змін до Правил процедури Асамблеї, наголосивши, що кремлівський режим має бути ізольований.

Окрім того, сторони обговорили питання про підтримку міжнародних зусиль щодо якнайшвидшого повернення в Україну примусово переміщених і депортованих Росією українських дітей, просування створення спеціального міжнародного трибуналу щодо злочину агресії, а також відшкодування Росією шкоди, завданої Україні.

Голова Верховної Ради також відзначив рішення про створення спеціального комітету ПА ОБСЄ з питань підтримки України в умовах агресії Росії проти України.

"Росія, яка зруйнувала міжнародне право, має отримати відповідь від інституцій міжнародного права - це називається справедливістю", - наголосив Стефанчук.