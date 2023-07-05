Події

05:55 05.07.2023

Депутатка парламенту Фінляндії Піа Каума стала президенткою ПА ОБСЄ

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Депутатка парламенту Фінляндії Піа Каума стала президенткою ПА ОБСЄ

На 30-й щорічній сесії у Ванкувері парламентарій від Фінляндії Піа Каума обрано президенткою Парламентської асамблеї Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ПА ОБСЄ), нардеп України від "Слуги народу" Микита Потураєв, сказано у прес-релізі у вівторок увечері.

Зазначається, що Каума має багаторічний досвід роботи в ПА ОБСЄ, зокрема у 2013 році її було обрано доповідачем Генерального комітету з політичних питань та безпеки, потім у липні 2021 вона стала віце-президентом організації за підсумками дистанційного засідання.

Пізніше, у серпні 2021 року, Каума була призначена Спеціальним представником Центральної Азії, раніше обіймавши посаду представника по взаємодії з громадянським суспільством.

Як повідомляється, того ж дня трьох було обрано на роль віце-президента: Даніела Де Ріддер (Німеччина), Кіріакос Хаджіянні (Кіпр) та голову парламентського комітету України з питань гуманітарної та інформаційної політики, народного депутата партії "Слуга народу" Микиту Потураєва.

Теги: #призначення #голова #па_обсє

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