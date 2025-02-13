Шмигаль обговорив із делегацією ПА ОБСЄ посилення санкцій проти РФ

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль обговорив із делегацією Парламентської Асамблеї ОБСЄ на чолі з президенткою Пією Каумою посилення санкцій проти Росії.

"Обговорили ризики й загрози, які створює росія для безпеки всієї Європи. Наголосив на важливості посилення санкцій, щоб послабити агресора. Закликав зміцнювати зусилля для боротьби з російським "тіньовим флотом". Європейські країни усвідомлюють, яку небезпеку він створює в регіоні", - написав Шмигаль в телеграм-каналі.

За його словами, сторони порушили тему інтеграції України в Європейський Союз та співробітництва у сфері безпеки та оборони.