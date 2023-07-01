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15:38 01.07.2023

ПА ОБСЄ вирішила не проводити засідання в країнах, які видають візи росіянам

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ПА ОБСЄ вирішила не проводити засідання в країнах, які видають візи росіянам

Парламентська асамблея Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) ухвалила рішення не проводити своїх засідань у країнах, готових видавати візи російським парламентаріям, повідомила член делегації, народний депутат Євгенія Кравчук (фракція "Слуга народу").

"Довгоочікуване рішення – після гарячих дебатів Парламентська асамблея ОБСЄ вирішила не проводити засідання в країнах, які готові видавати візи росіянам… Відповідно до головних положень документа ПА ОБСЄ закликає скликати статутні засідання лише в тих країнах, які підтримуватимуть візові заборони для російських парламентарів, не призначати російських парламентаріїв, що підтримують війну, на відповідальні посади в Асамблеї до припинення агресії", - зазначила Кравчук на своїй сторінці у фейсбуці.

За її словами, такими є головні тези резолюції української делегації щодо дій ОБСЄ в умовах російської збройної агресії, яку ПА ОБСЄ схвалила на пленарній сесії у Ванкувері.

Як повідомлялося, ПА ОБСЄ створює спеціальний комітет для консультацій між парламентаріями 57 країн-учасниць з питань допомоги народу України через вторгнення Росії.

У резолюції, запропонованій українською делегацією, Асамблея закликала держави-члени ОБСЄ підтримати створення спеціального трибуналу для притягнення до відповідальності російських військових злочинців, а також засудити російську державну ідеологію.

Теги: #рф #візи #країни #па_обсє

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