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21:07 04.07.2023

ПА ОБСЄ визнала Росію державою спонсором-тероризму, а ПВК "Вагнер" - терористичною організацією

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ПА ОБСЄ визнала Росію державою спонсором-тероризму, а ПВК "Вагнер" - терористичною організацією

Парламентська асамблея Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) визнала Російську Федерацію державою спонсором-тероризму, а приватну військову компанію "Вагнер" - терористичною організацією, повідомила членкиня делегації, народна депутатка Євгенія Кравчук (фракція "Слуга народу").

"Завершили роботу на сесії Парламентської асамблеї ОБСЄ у Ванкувері ухваленням підсумкової декларації, в якій, зокрема, йдеться про те, що дії "Групи Вагнера" від імені російського уряду можуть бути справедливо охарактеризовані як терористичні (наголошуючи на тому, що президент Росії особисто визнав, що "Група Вагнера" була "повністю профінансована" державою)", - написала парламентарка на своїй сторінці у Фейсбуці у вівторок увечері.

За її словами, у підсумковій декларації також зазначено, що держави-члени ОБСЄ мають вжити заходів проти ПВК "Вагнер" та її афілійованих і правонаступницьких структур, зокрема шляхом оголошення їх терористичною організацією.

"Найголовніше - (ПА ОБСЄ - ІФ-У) закликає держав-членів посилювати міжнародні норми, які чітко визнають терористичний характер "Групи Вагнера" та її дій; відповідальність Російської Федерації як держави-спонсора цієї терористичної організації; неприпустимість залучення таких суб'єктів у міждержавні відносини. Уперше таке формулювання закріплено в офіційному документі міжнародної організації", - додала Кравчук.

 

 

 

Теги: #рф #декларація #па_обсє

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