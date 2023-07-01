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14:02 01.07.2023

У ПА ОБСЄ буде спецкомітет щодо України

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У ПА ОБСЄ буде спецкомітет щодо України

Парламентська асамблея Організації з безпеки і співробітництва в Європі створить спеціальний комітет щодо України, повідомив народний депутат, член постійної делегації Верховної Ради в ПА ОБСЄ Павло Фролов (фракція "Слуга народу").

"Вже у перший день літньої сесії Парламентської асамблеї ОБСЄ у канадському Ванкувері було ухвалено важливе рішення про створення спеціального комітету з питань України для консультацій між парламентарями 57 країн-учасниць з питань допомоги народу України через вторгнення РФ", - написав Фролов у фейсбуці в суботу.

Він також зазначив, що в резолюції, запропонованій українською делегацією, Асамблея закликала держави-члени ОБСЄ підтримати створення спеціального трибуналу для притягнення до відповідальності російських військових злочинців, а також засудити російську державну ідеологію.

"Раді Міністрів ОБСЄ рекомендували визнати Росію порушницею принципів і зобов’язань ОБСЄ і на цій підставі ігнорувати будь-яку її незгоду (право вето) щодо рішень по Україні відповідно до Празького документа ОБСЄ 1992 р. Усі наступні рішення керівних органів Асамблеї про місце проведення сесій ПА ОБСЄ мають базуватися на забороні країни-господаря видавати візи російській делегації", - розповів Фролов.

Теги: #україна #комітет #па_обсє

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