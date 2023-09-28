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04:47 28.09.2023

В інтересах США підтримувати Україну – Макконнелл

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В інтересах США підтримувати Україну – Макконнелл

Лідер республіканців в американському Сенаті Мітч Макконнелл пояснив, чому на користь Сполучених Штатів продовжувати і навіть посилювати допомогу Україні у війні з Росією, повідомляє в середу Голос Америки.
"Ми стоїмо тут проти Китаю, Росії, Північної Кореї та Ірану. Це вже каже, що ви на правильній стороні. По-друге, ми не втрачаємо жодного американського військового. Українці самі воюють", – навів аргументи Макконнелл на користь допомоги США Україні . "Щодо нашого ВВП – це справді мала частка, яку ми додаємо для цих зусиль в Україні. Якщо Путін виграє, наступною буде країна НАТО. І я думаю, що набагато розумніше зупинити це вторгнення, виштовхнути його, і єдині, хто готовий взяти участь у цьому. – це самі українці", - сказав він під час віртуального форуму "Виграти війну. Виграти світ".
Крім того, пояснив він, передача Україні озброєнь для ведення військових дій сприяє розвитку промислової бази у США, створює робочі місця для американців.
"Коли ми відправляємо зброю та боєприпаси в Україну, ми замінюємо багато наших активів на сучасніше, передове обладнання. Ми повинні відновлювати нашу промислову базу і без війни в Україні через зростання конкуренції з боку Росії та Китаю", - зазначив він.
Також він поклав відповідальність за те, що підтримка України серед американців насамперед республіканців зменшується як на колишнього президента країни Дональда Трампа, так і на чинного лідера Джо Байдена.
"Причиною того, що підтримка серед республіканців падає, є опозиція колишнього президента. Це погана новина. Хороша новина полягає в тому, що керівництво Конгресу, збройних сил, зовнішніх відносин та розвідки, бюджетних питань – у таборі підтримки українців. Я думаю, що американське народ певною мірою введений в оману. Я не думаю, що вони розуміють факти", – сказав Макконнелл.
"Ніхто не має більшої аудиторії, ніж у президента. І ось у вас нинішній президент із великою аудиторією та колишній президент із великою аудиторією. Не дивно, що у колишнього президента більший вплив на республіканців", - зауважив сенатор.

Теги: #сша #сенат #україна #республіканці

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