Події

14:47 27.09.2023

В Одесі у двох районах гасять пожежі сухостою, що виникли на відкритій території

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В Одесі у двох районах гасять пожежі сухостою, що виникли на відкритій території

В Одесі у двох районах - у Київському та Суворовському - триває гасіння пожеж, що виникли на відкритій території, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

"В Одесі триває гасіння двох пожеж на відкритій території. Зокрема, у Київському районі міста виникло загорання сухої трави та чагарників на площі близько 10 га. Внаслідок сильного вітру вогонь розповсюдився на п'ять споруд. Гасіння ускладнюється відсутністю вододжерел та поривчастим вітром", - ідеться в повідомленні ДСНС у середу.

О 14:18 пожежу було локалізовано, подальшого розповсюдження вогню на понад 100 житлових будинків дачного кооперативу не допущено. "Гасіння пожежі триває. На місці працюють 46 рятувальників і 12 од. техніки", - зазначається в повідомленні.

"У Суворовському районі виникло загорання сухостою на площі 0,1 га з розповсюдженням на поруч розташовані три автомобілі. Є загроза розповсюдження також на інші автомобілі. Постраждалих немає. Триває ліквідація пожежі", - інформує ДСНС.

 

Теги: #одеса #пожежа #сухостій

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