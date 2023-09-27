Міністри оборони НАТО зберуться на засідання 11-12 жовтня. Запрошено Умєрова

Міністри оборони країн-членів Організації Північноатлантичного договору зберуться на засідання 11-12 жовтня. Міністра оборони України Рустема Умєрова запрошено взяти участь у засіданні Ради Україна-НАТО.

Про засідання міністрів оборони НАТО повідомляє штаб-квартира альянсу. "Засідання міністрів оборони відбудеться 11-12 жовтня в штаб-квартирі НАТО в Брюсселі. Засідання пройде під головуванням генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга", - зазначається в анонсі.

Про запрошення українського очільника оборонного відомства України на засідання Ради Україна-НАТО журналістам у Брюсселі повідомила глава місії України в альянсі Наталія Галібаренко.

"Офіційне знайомство міністра оборони з країнами-членами альянсу в штаб-квартирі відбудеться в жовтні, коли проходитиме засідання міністрів оборони альянсу, на яке його запрошено в межах засідання ради. Я думаю, що це буде гарною можливістю познайомитися в такому широкому форматі, обмінятися думками", - сказала українська дипломатка.