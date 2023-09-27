У Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває чотири ворожі кораблі

Станом на 07.00 середи на бойовому чергуванні в Чорному, Азовському та Середземному морях перебувають 5 військових кораблів РФ, повідомляють Військово-морські сили ЗСУ.

"У Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває 4 ворожі кораблі, в Азовському морі - 1 ворожий корабель, у Середземному морі на бойовому чергуванні перебуває 1 ворожий корабель", - йдеться в повідомленні, опублікованому в телеграм-каналі ВМС ЗСУ.

Також повідомляється, що за добу в інтересах РФ прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили: в Азовське море - 11 суден, з них 2 рухалися з протоки Босфор. У Чорне море - 11 суден, із них 1 продовжило рух у напрямку протоки Босфор.

Зазначається, що РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS), на цивільних суднах в акваторії Азовського моря.