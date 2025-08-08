Інтерфакс-Україна
Події
13:32 08.08.2025

Шмигаль пропонує долучити Україну до ініціативи з розмінування Чорного моря за участі Болгарії, Туреччини та Румунії

1 хв читати
Шмигаль пропонує долучити Україну до ініціативи з розмінування Чорного моря за участі Болгарії, Туреччини та Румунії
Фото: https://t.me/ministry_of_defense_ua

Міністр оборони України Денис Шмигаль під час спілкування з міністром оборони Болгарії Атанасом Запряновим обговорив продовження оборонної підтримки країни та безпеку в Чорноморському регіоні.

"Мав розмову з міністром оборони Болгарії Атанасом Запряновим. Головні теми — продовження оборонної підтримки України та безпека в Чорноморському регіоні. У нас спільна мета — безпечне судноплавство. Тому запропонував долучити Україну до ініціативи з розмінування Чорного моря за участі Болгарії, Туреччини та Румунії", - написав він у Telegram-каналі.

Шмигаль також повідомив Запрянову про пріоритети України щодо зброї та сектори оборонно-промислового комплексу, де можна розвивати партнерство з Болгарією.

"Зацікавлені у розвитку спільних виробництв, зокрема у межах європейського фонду SAFE. Наші партнери розуміють, що посилення підтримки України наблизить справедливий мир", - додав міністр.

Шмигаль подякував болгарському колезі за засудження російської агресії та за внесок у зміцнення обороноздатності України.

Теги: #розмінування #учасники #чорне_море

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:15 17.07.2025
ПРООН передала ДСНС машини механізованого розмінування

ПРООН передала ДСНС машини механізованого розмінування

21:17 10.07.2025
У засіданні Коаліції охочих взяли участь 32 країни – Зеленський

У засіданні Коаліції охочих взяли участь 32 країни – Зеленський

18:05 09.07.2025
Мелоні, Метсола, фон дер Ляєн та Матернова візьмуть участь у Конференції з відбудови України в Римі

Мелоні, Метсола, фон дер Ляєн та Матернова візьмуть участь у Конференції з відбудови України в Римі

18:32 08.07.2025
Оператори у червні розмінували близько 820 га земель у рамках держпрограми - Мінекономіки

Оператори у червні розмінували близько 820 га земель у рамках держпрограми - Мінекономіки

17:01 07.07.2025
Перше сенсорне обстеження водойми на вибухонебезпечні об’єкти проведено на Київщині

Перше сенсорне обстеження водойми на вибухонебезпечні об’єкти проведено на Київщині

09:02 03.07.2025
УЧХ посилює роботу з протимінної діяльності на узбережжі Чорного моря

УЧХ посилює роботу з протимінної діяльності на узбережжі Чорного моря

11:28 30.06.2025
Рахункова палата просить аграріїв долучитися до опитування щодо гуманітарного розмінування

Рахункова палата просить аграріїв долучитися до опитування щодо гуманітарного розмінування

16:54 28.06.2025
Коаліція з розмінування залучила EUR93 млн для України у 2025р. – Міноборони

Коаліція з розмінування залучила EUR93 млн для України у 2025р. – Міноборони

11:30 27.06.2025
Україна зацікавлена в залученні американських компаній до гуманітарного розмінування – держсекретар Міноборони Сопіга

Україна зацікавлена в залученні американських компаній до гуманітарного розмінування – держсекретар Міноборони Сопіга

11:21 16.06.2025
Вартість розмінування 1 га сільгоспугідь становить 62 тис. грн - Южаніна

Вартість розмінування 1 га сільгоспугідь становить 62 тис. грн - Южаніна

ВАЖЛИВЕ

САП подала клопотання про відсторонення від посади голови АМКУ Кириленка

СБУ: Служба надала директору НАБУ матеріали, які підтверджують обґрунтованість оголошених підозр двом працівникам НАБУ

Міжнародний арбітражний трибунал припинив провадження за позовом компанії Коломойського проти України на $700 млн

За трьох фігурантів "справи нардепа Кузнєцова" внесли застави – ВАКС

Ворожі БпЛА вдарили по Бучі на Київщині, пошкоджені будинки та дитсадок - мер

ОСТАННЄ

Глави МЗС України, Молдови та Румунії сподіваються на швидке відкриття переговорних кластерів для України та Молдови під час головування Данії в Раді ЄС

САП подала клопотання про відсторонення від посади голови АМКУ Кириленка

Через ворожі удари по Купʼянську постраждали 4 мирних жителів

Президент Латвії проінформував Зеленського про підтримку Ригою ініціативи НАТО щодо озброєння України - PURL

СБУ на заяви керівників антикорупційних органів: матеріали про обґрунтованість підозр детективам НАБУ надано, тиску з метою свідчень немає

Україна, Молдова та Румунія закликають партнерів продовжувати посилену військову допомогу українцям та посилити санкції проти РФ

Чутки про те, що нібито детектив НАБУ Магамедрасулов займався документуванням одного з відомих українських бізнесменів, не відповідають дійсності – СБУ

Омбудсман застерігає родичів зниклих безвісти та полонених від участі у протестах без законних організаторів

СБУ: Служба надала директору НАБУ матеріали, які підтверджують обґрунтованість оголошених підозр двом працівникам НАБУ

Сі Цзіньпін провів розмову із Путіним

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА