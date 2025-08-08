Шмигаль пропонує долучити Україну до ініціативи з розмінування Чорного моря за участі Болгарії, Туреччини та Румунії

Фото: https://t.me/ministry_of_defense_ua

Міністр оборони України Денис Шмигаль під час спілкування з міністром оборони Болгарії Атанасом Запряновим обговорив продовження оборонної підтримки країни та безпеку в Чорноморському регіоні.

"Мав розмову з міністром оборони Болгарії Атанасом Запряновим. Головні теми — продовження оборонної підтримки України та безпека в Чорноморському регіоні. У нас спільна мета — безпечне судноплавство. Тому запропонував долучити Україну до ініціативи з розмінування Чорного моря за участі Болгарії, Туреччини та Румунії", - написав він у Telegram-каналі.

Шмигаль також повідомив Запрянову про пріоритети України щодо зброї та сектори оборонно-промислового комплексу, де можна розвивати партнерство з Болгарією.

"Зацікавлені у розвитку спільних виробництв, зокрема у межах європейського фонду SAFE. Наші партнери розуміють, що посилення підтримки України наблизить справедливий мир", - додав міністр.

Шмигаль подякував болгарському колезі за засудження російської агресії та за внесок у зміцнення обороноздатності України.