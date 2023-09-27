Події

02:16 27.09.2023

Сподіваюся, незабаром прибудуть багатоцільові винищувачі, і ми досягнемо прогресу - Умєров

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Сподіваюся, незабаром прибудуть багатоцільові винищувачі, і ми досягнемо прогресу - Умєров

Міністр оборони України Рустем Умєров сподівається, що Україна незабаром отримає західні винищувачі, і це допоможе досягти прогресу на полі бою. Про це він заявив в ефірі CNN, відповідаючи на запитання щодо озброєння, яке Україна отримує від західних партнерів.
"Нам потрібно більше зброї, яка змінить гру... Сподіваюся, незабаром прибудуть багатоцільові винищувачі, і ми досягнемо прогресу. Нам потрібна ця зброя, щоб повернути території і мати перевагу на полі бою", - сказав Умєров.
Також, за його словами, Україна почне місцеве виробництва зброї, при цьому він не уточнював подробиць, оскільки це пов'язано з управлінням ланцюжків поставок, оцінками ризику. Водночас Умєров наголосив, що в України будуть можливості мати зброю, необхідну для звільнення територій.

Теги: #сша #україна #міноборони #умєров

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