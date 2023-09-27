Сподіваюся, незабаром прибудуть багатоцільові винищувачі, і ми досягнемо прогресу - Умєров

Міністр оборони України Рустем Умєров сподівається, що Україна незабаром отримає західні винищувачі, і це допоможе досягти прогресу на полі бою. Про це він заявив в ефірі CNN, відповідаючи на запитання щодо озброєння, яке Україна отримує від західних партнерів.

"Нам потрібно більше зброї, яка змінить гру... Сподіваюся, незабаром прибудуть багатоцільові винищувачі, і ми досягнемо прогресу. Нам потрібна ця зброя, щоб повернути території і мати перевагу на полі бою", - сказав Умєров.

Також, за його словами, Україна почне місцеве виробництва зброї, при цьому він не уточнював подробиць, оскільки це пов'язано з управлінням ланцюжків поставок, оцінками ризику. Водночас Умєров наголосив, що в України будуть можливості мати зброю, необхідну для звільнення територій.