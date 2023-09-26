Події

04:18 26.09.2023

Ворог за добу 20 разів обстріляв прикордоння Сумщини

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У Сумській області протягом 25 вересня російські загарбники здійснили 20 обстрілів прикордоння, повідомила Сумська обласна військова адміністрація.

"Протягом дня росіяни здійснили 20 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 77 вибухів. Обстріли зазнали Есманської, Середино-Будської, Свесської, Шалигинської, Краснопільської, Білопільської, Миропільської, Великописарівської громад", -.

По Есманській росіяни вдарили з мінометів, зафіксовано п'ять вибухів. По Середино-Будській здійснено мінометний обстріл, зафіксовано 19 вибухів. На територію Білопільської ворог скинув 11 хв. У Краснопільській росіяни скинули ВОГ із БПЛА та застосували дрони FPV камікадзе. Також був мінометний обстріл. У Свеській росіяни здійснили мінометний обстріл. У Великописарівській ворог скинув із вертольота НУРС та НАР. Крім того, росіяни вдарили з артилерії та мінометів. У Шалигінській були артилерійські обстріли, а у Миропільській – зафіксовано мінометний обстріл.

Теги: #україна #обстріли #сумська_область

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