Події

12:24 25.09.2023

В Україні найближчими днями збережеться суха тепла погода, на півдні до 28°

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В Україні найближчими днями збережеться суха тепла погода, на півдні до 28°

У вівторок, 26 вересня, в Україні збережеться тепла суха погода, вночі та вранці в західних і північних областях місцями туман, повідомляє Укргідрометцентр.

Температура вночі 9-14°, у південній частині 13-18°; удень 23-28°, на Прикарпатті 17-22°. Вітер північно-східний, 3-8 м/с.

У Києві у вівторок також без опадів, вітер північно-східний, 3-8 м/с. Температура вночі 12-14°, удень 25-27°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського, в Києві 26 вересня найвища температура вдень була 31,7° у 1927 р., найнижча вночі 0,1° у 1882 р.

У середу в Україні також буде тепло і сухо. Вітер переважно східний, 3-8 м/с. Температура вночі 9-14°, на узбережжі морів до 18°; удень 23-28°.

У Києві 27 вересня синоптики прогнозують уночі 11-13°, удень 25-27°, вітер переважно східний, 3-8 м/с.

Теги: #погода #прогноз

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