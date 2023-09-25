Сили оборони України завдають ударів за трьома напрямками у межах Оріхівського виступу - ISW

Сили оборони України завдають ударів за трьома напрямками в межах Оріхового - з боку Роботиного на Новопрокопівку, на західний бік Вербового і на північ від Вербового, зазначають аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

"Станом на 24 вересня українські сили завдають ударів за трьома напрямками в межах Оріхівського виступу. Українські сили ведуть атаки з боку Роботиного на Новопрокопівку. Українські сили атакують прямо на західну сторону Вербового. Українські сили також атакують на північ від Вербового", - йдеться у звіті ISW, оприлюдненому в понеділок.

Як наголошується в огляді, "російські сили продовжують витрачати значну бойову міць на контратаки, щоб утримати свої поточні позиції, і, схоже, чинять опір оперативно обґрунтованим діям - відступу на підготовлені оборонні позиції на південь. Натомість російські війська витратили значну кількість живої сили, техніки та зусиль для утримання передових оборонних позицій на півдні України та відійшли на наступні оборонні позиції лише за прямої загрози наступу України".

Водночас експерти ISW утримуються від прогнозів, зазначаючи, що ситуація на фронті наразі дуже динамічна, а "нещодавні багатообіцяючі повідомлення про тактичний прогрес України, включно з проривом деяких російських польових укріплень у районі Оріхового, не варто сприймати як гарантію того, що Україна перебуває на порозі значного оперативного успіху".

"Спостерігачам варто проявити терпіння до плану української кампанії і очікувати, що контрнаступ України триватиме до зими 2023 року і до весни 2024 року. Україні не обов'язково здійснювати раптове і різке глибоке проникнення, щоб домогтися успіху", - зазначають аналітики.