В Андріївці на вибуховому пристрої підірвався водій вантажівки, окупанти обстріляли Куп'янськ

У неділю вдень у районі с. Андріївка автомобіль КАМАЗ наїхав на вибуховий пристрій, 62-річний водій дістав поранення і був госпіталізований у важкому стані, повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

"У неділю вдень у районі с. Андріївка під час польових робіт автомобіль КАМАЗ наїхав на вибуховий пристрій. Водій (62 роки) отримав поранення і був госпіталізований у важкому стані", - написав Синєгубов.

Він повідомив також, що минулої доби під ворожими обстрілами перебували Куп'янськ, Вовчанськ, Козача Лопань, Дворічна, Синельникове та інші населені пункти Харківського, Богодухівського, Чугуївського, Ізюмського та Куп'янського районів області. У понеділок, близько 6:30 ранку, російські окупаційні війська обстріляли м. Куп'янськ, виникла пожежа господарської споруди.

"Зокрема, в смт Козача Лопань обстрілом пошкоджено інфраструктуру, а в районі сіл Голубівка, Благодатівка, Синельникове, та Курилівка ворожі обстріли спровокували пожежі, горіли ліси і трава в полях", - уточнив він.