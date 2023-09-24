Ворог 15 разів обстріляв Сумщину у неділю – ОВА

Протягом дня росіяни здійснили 15 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області, зафіксовано 77 вибухів, обстріляли Білопільська, Хотинська, Краснопільська, Миропільська, Середино-Будська, Новослобідська громади, повідомляє в Telegram Сумська обласна військова адміністрація.

"Хотинська громада: здійснено пуск некерованих авіаційних ракет (НАР) з вертольота (4 вибухи), мінометні обстріли (13 вибухів), артобстріли (18 вибухів).

Білопільська громада: зафіксовано пуск НАР із вертольота (3 вибухи).

Краснопільська громада: росіяни вдарили з артилерії (6 вибухів) та мінометів (14 вибухів).

Середино-Будська громада: були мінометні обстріли (14 вибухів).

Миропільська громада: зафіксовано дрон камікадзе (1 вибух).

Новослобідська громада: ворог здійснив обстріл з автоматичного верстатного гранатомета (АГС), 4 вибухи", - йдеться у повідомленні.