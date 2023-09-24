24 вересня: Яке сьогодні свято

ДЕНЬ 578 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 578 RUSSIAN AGRESSION

24 вересня - Міжнародний день караванника, Міжнародний день глухих, Всесвітній день річок, Міжнародний день дочок.

В Україні - День дошкілля, День машинобудівника, у Казахстані - День праці.

Православна церква - День первомучениці рівноапостольної Текли.

День машинобудівника

День машинобудівника в Україні засновано 1993 року відповідним указом президента Леоніда Кравчука, який він підписав на підтримку ініціативи працівників машинобудування та приладобудування. Це професійне свято відзначається щорічно в четверту неділю вересня.

Машинобудування - це базова галузь економіки будь-якої високорозвиненої країни, серцевина індустрії, найважливіша галузь промисловості, її промисловий та інтелектуальний потенціал.

Міжнародний день караванника

Щорічно 24 вересня відзначається Міжнародний день караванника. Його відзначають каравановожаті та інші учасники транспортних колон і суднових караванів, далекобійники, команди торговельних суден і екіпажі кораблів ескорту.

Це професійне свято заснувала 1995 року Міжнародна асоціація з раціоналізації транспортно-вантажних операцій.

Датою обрали 24 вересня - день народження відомого британського мореплавця і навігатора 16-17 століть Вільяма Адамса (24 вересня 1564 - 16 травня 1620). Його вважають першим європейцем, який досяг берегів Японії. Після свого морського походу в 1597-1600 роках Вільям Адамс прожив у Країні сонця, що сходить, 20 років, він зіграв велику роль у розвитку торговельних відносин Японії з Англією і Голландією.

Міжнародний день глухих

Міжнародний день глухих, що відзначається щорічно в останню неділю вересня, було засновано 1958 року на честь створення Всесвітньої федерації глухих у вересні 1951 року. Він завершує останній повний тиждень вересня, який відзначається як Міжнародний тиждень глухих.

Мета Дня - підвищення інформованості міжнародної спільноти щодо проблем, з якими щодня стикаються глухі люди. Адже, за статистикою, на порушення слуху страждає кожна дев'ята людина. Його втрачають унаслідок травми, хвороби або вроджених вад.

Ще цього дня:

1941 - Початок "пекельної осені" або "вогняний смерч" - спецоперації НКВС СРСР зі знищення центру окупованого німцями Києва. Підривалися заздалегідь таємно заміновані радянськими диверсантами житлові будинки та важливі об'єкти інфраструктури міста. Вибухи в центі міста тривали впродовж п'яти днів, із 24 до 28 вересня, окремі будівлі (Успенський собор) було підірвано також упродовж жовтня та листопада, загалом було знищено 940 будівель. У результаті загинули тисячі мирних жителів міста та сотні німецьких військових (радянська влада ніколи так і не оприлюднила кількість жертв), 50 тисяч киян залишилися без житла. Спричинену вибухами пожежу німецьким протипожежним командам вдалося загасити лише за два тижні;

1960 - У США спущено на воду перший атомний авіаносець "Ентерпрайз";

1989 - Папа Іван Павло II публічно вибачився перед Галілеєм і повернув йому "право бути законним сином церкви";

1993 - Мін'юст України зареєстрував Організацію Українських Націоналістів (ОУН), голова - останній Президент України в екзилі М. Плав'юк;

1995 - Україна відхилила пропозицію президента Білорусі Олександра Лукашенка про створення митного союзу з Білоруссю і Росією;

1998 - У Ліоні (Франція) вперше проведено операцію з трансплантації руки людині;

2004 - Під час президентської виборчої кампанії в Україні в Івано-Франківську було скоєно "яєчний замах" на Віктора Януковича.

Церковне свято

Цього дня відзначають пам'ять Текли Іконійської - ранньохристиянської святої, шанованої в лику рівноапостольної.

Текла народилася в місті Іконії в сім'ї багатих язичників. У 18 років вона заручилася зі знатним юнаком, але почувши проповідь апостола Павла, вирішила не виходити заміж, а присвятити себе служінню Богові.

Її наречений, збентежений таким рішенням, попросив правителя заарештувати апостола за обвинуваченням у тому, що він "забороняє дівам одружуватися". Текла таємно відвідувала Павла, підкуповуючи тюремних вартових своїми коштовностями. Коли про це стало відомо, обох святих віддали під суд. Теклу звели на багаття, але раптовий дощ погасив полум'я. Відомо, що пізніше Текла навернула в християнство свою матір. Сама ж вона дожила до 90 років і померла в печері, де ховалася від язичницьких жерців.

Іменини: Андрій, Василь, Віталій, Владислав, Галактіон, Давид, Павло, Сергій, Спиридон, Степан, Текла.