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12:32 22.09.2023

СБУ повідомила про підозру керівнику окупаційної ТРК "Крим"

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Служба безпеки України повідомила про підозру керівнику створеної на окупаційному півострові телерадіокомпанії "Крим" Вадиму Первих.

"Служба безпеки зібрала доказову базу на підсанкційного колаборанта Вадима Первих - керівника "телерадіокомпанії "Крим", яку рашисти створили на тимчасово окупованому півострові", - повідомляє українська спецслужба в телеграм-каналі в п'ятницю.

За інформацією СБУ, після повномасштабного вторгнення РФ загарбницька ТРК функціонує як єдина медійна платформа для поширення кремлівської пропаганди на тимчасово захопленій частині півдня України.

"До структури окупаційної установи входить 16 російських інформресурсів. Серед них - телеканали "перший кримський" та "Крим 24". Під керівництвом Первих вони стали головними рупорами кремля в регіоні, а також "медіатрибунами" для місцевих гауляйтерів Аксьонова і Сальдо", - наголошується в повідомленні.

Також, як зазначають у СБУ, у студіях ворожої ТРК монтували фейкові репортажі про передову та постановочні сюжети на підтримку фейкових плебісцитів 2022 і 2023 років.

"Сам Первих неодноразово публічно виступав за продовження війни проти України та закликав жителів окупованих територій приєднуватися до російського війська. Такі звернення він оприлюднював і в ефірах підконтрольних телеканалів, і на власних сторінках у заборонених соцмережах", - уточнюється в повідомленні.

За даними слідства, Первих добровільно пішов на співпрацю з агресором одразу після захоплення українського півострова у 2014 році, за це його спочатку призначили головним редактором російського телеканалу "перший кримський".

"Згодом колаборант став "заступником міністра інформації та зв'язку" окупаційної адміністрації рф на українському півострові, а у квітні 2020 року - "гендиректором ТРК "Крим", - ідеться в повідомленні.

Ініційовані СБУ експертизи підтвердили факти злочинної діяльності Первих проти державної безпеки України.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за чотирма статтями КК України: ч. 3 ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади), ч. 1 ст. 110 (посягання на державну безпеку України). 1 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України), ч. 6 ст. 111-1 (колабораційна діяльність), ч. 3 ст. 436-2 (виправдання, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників).

Згідно з повідомленням української спецслужби, оскільки фігурант перебуває на тимчасово окупованій території на півдні України, тривають комплексні заходи щодо притягнення його до відповідальності.

Розслідування проводилося за процесуального керівництва прокуратури АР Крим.

Теги: #сбу #трк #крим #підозра

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