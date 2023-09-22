У Мінкультури розраховують на швидке ратифікування Радою Нікосійської конвенції щодо правопорушень у сфері культурної спадщини

В. о. міністра культури та інформаційної політики Ростислав Карандєєв розраховує, що Верховна Рада найближчим часом ратифікує Нікосійську конвенцію про правопорушення у сфері культурної спадщини.

"Є міжнародні правові підстави, які дадуть змогу нам це зробити (повернути вкрадені Росією цінності - ІФ-У). Один із таких документів, який ми наразі підготували, який, сподіваємося, найближчим часом буде ратифікований Верховною Радою - це Конвенція Ради Європи, так звана Нікосійська конвенція щодо правопорушень у сфері культурної спадщини", - сказав Карандєєв в ефірі національного телемарафону в п'ятницю.

За його словами, ця конвенція дає змогу в правовому форматі здійснювати всі необхідні заходи, щоб пред'являти претензії і вимагати від нових "власників" повернення культурних цінностей, які були вкрадені з території України.

Як повідомлялося, під час робочого візиту до США президент України Володимир Зеленський взяв участь у церемонії повернення культурних цінностей, викрадених російськими загарбниками з тимчасово окупованих територій України.