Події

09:04 22.09.2023

Польща продовжить військові поставки Україні, за винятком нового озброєння

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Польща продовжить військові поставки Україні, за винятком нового озброєння

Президент Польщі Анджей Дуда заявив про те, що слова прем'єр-міністра Матеуша Моравецького про те, що Варшава "більше не передає зброю Україні", були вирвані з контексту, про це повідомляє телеканал TVN24 у четвер.

"На мою думку, прем'єр-міністр просто сказав ось що: ми не збираємося передавати Україні нове озброєння, яке ми зараз купуємо в рамках модернізації польської армії", - пояснив польський президент.

За словами Дуди, "У нас обох була однакова позиція. Ми не можемо передати комусь іншому нашу нову зброю, яку ми зараз купуємо за мільярди доларів для польської армії, щоб зміцнити її, зміцнити безпеку Польщі. Кому завгодно".

Дуда уточнив, що ті контракти щодо польського озброєння, які Польща підписала з Україною, виконуватися будуть.

При цьому він нагадав, що підписано контракти з Україною, зокрема на постачання польських самохідних гаубиць Krab. "Потрібно виконати цей контракт, і ми його виконуємо", - сказав Дуда, додавши, що є й інші контракти, що стосуються амуніції та засобів розмінування.

"У міру того, як ми отримуватимемо нове озброєння з Кореї, зі США, ми також замінюватимемо озброєння, яке зараз є на зберіганні", - сказав Дуда, зазначивши, що таке озброєння можуть направити Україні, "як ми робили до цього, передаючи пострадянське озброєння".

 

 

 

Теги: #польща #дуда #військова_допомога

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