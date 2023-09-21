Ректор КНУ ім. Шевченка вважає безпідставними справи про нібито розкрадання на ремонті бомбосховищ і закупівлі генераторів

Ректор Київського національного університету імені Тараса Шевченка Володимир Бугров вважає безпідставними провадження правоохоронних органів щодо нібито розкрадання бюджетних коштів керівництвом вишу під час ремонтних робіт у бомбосховищах студентських гуртожитків та закупівлі генераторів.

"Такі провадження є. Ми співпрацюємо зі слідством і вважаємо, що жодних підстав для проваджень немає. Жодних зв'язків із підприємцями керівництво не мало і не має", - сказав Бугров у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" в четвер увечері.

Ректор також зазначив, що у виші вважають поширену інформацію щодо провадження тиском правоохоронних органів на університет.

"Тоді як добропорядні працівники Нацполіції та СБУ захищають батьківщину від ворогів, дехто вирішив "зліпити" провадження, щоб осквернити університет і його керівництво. Основна мета - "завести" своїх представників у керівництво КНУ, "рейдернути" землі університету, схилити нинішнє керівництво КНУ до лояльності в рішеннях щодо недобудови Аркада-Будівництво - ЖК "Еврика" в районі проспекту Глушкова, 6", - додав Бугров.

Як повідомлялося, раніше джерело в Національній поліції повідомило агентству "Інтерфакс-Україна", що поліція перевіряє інформацію СБУ щодо можливого розкрадання коштів керівництвом КНУ ім. Шевченка під час ремонтних робіт у бомбосховищах студентських гуртожитків, а також під час закупівлі генераторів.

За словами співрозмовника агентства, у межах кримінального провадження 1 вересня 2023 року Нацполіція спільно з СБУ оглянула бомбосховища в студентських гуртожитках №14 і №23. Експерти зафіксували порушення, які, за попередніми висновками, завдали державі збитків на суму від 1 млн грн до 2 млн грн. Крім того, на закупівлю матеріалів і проведення ремонтних робіт КНУ ім. Т. Шевченка уклав договори з приватними підприємцями з ознаками зв'язку з керівництвом університету.

Також триває слідство в межах іншого кримінального провадження, зареєстрованого в січні 2023 року. Перевіряють обставини закупівлі КНУ ім. Т.Шевченка генераторів у наближених до його керівництва приватних підприємців за завищеними цінами.