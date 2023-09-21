Події

19:36 21.09.2023

Ректор КНУ ім. Шевченка вважає безпідставними справи про нібито розкрадання на ремонті бомбосховищ і закупівлі генераторів

2 хв читати
Ректор КНУ ім. Шевченка вважає безпідставними справи про нібито розкрадання на ремонті бомбосховищ і закупівлі генераторів

Ректор Київського національного університету імені Тараса Шевченка Володимир Бугров вважає безпідставними провадження правоохоронних органів щодо нібито розкрадання бюджетних коштів керівництвом вишу під час ремонтних робіт у бомбосховищах студентських гуртожитків та закупівлі генераторів.

"Такі провадження є. Ми співпрацюємо зі слідством і вважаємо, що жодних підстав для проваджень немає. Жодних зв'язків із підприємцями керівництво не мало і не має", - сказав Бугров у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" в четвер увечері.

Ректор також зазначив, що у виші вважають поширену інформацію щодо провадження тиском правоохоронних органів на університет.

"Тоді як добропорядні працівники Нацполіції та СБУ захищають батьківщину від ворогів, дехто вирішив "зліпити" провадження, щоб осквернити університет і його керівництво. Основна мета - "завести" своїх представників у керівництво КНУ, "рейдернути" землі університету, схилити нинішнє керівництво КНУ до лояльності в рішеннях щодо недобудови Аркада-Будівництво - ЖК "Еврика" в районі проспекту Глушкова, 6", - додав Бугров.

Як повідомлялося, раніше джерело в Національній поліції повідомило агентству "Інтерфакс-Україна", що поліція перевіряє інформацію СБУ щодо можливого розкрадання коштів керівництвом КНУ ім. Шевченка під час ремонтних робіт у бомбосховищах студентських гуртожитків, а також під час закупівлі генераторів.

За словами співрозмовника агентства, у межах кримінального провадження 1 вересня 2023 року Нацполіція спільно з СБУ оглянула бомбосховища в студентських гуртожитках №14 і №23. Експерти зафіксували порушення, які, за попередніми висновками, завдали державі збитків на суму від 1 млн грн до 2 млн грн. Крім того, на закупівлю матеріалів і проведення ремонтних робіт КНУ ім. Т. Шевченка уклав договори з приватними підприємцями з ознаками зв'язку з керівництвом університету.

Також триває слідство в межах іншого кримінального провадження, зареєстрованого в січні 2023 року. Перевіряють обставини закупівлі КНУ ім. Т.Шевченка генераторів у наближених до його керівництва приватних підприємців за завищеними цінами.

Теги: #кну #справа #розкрадання

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:11 21.09.2023
Нацполіція та СБУ розслідують розкрадання бюджетних коштів керівництвом КНУ ім. Т. Шевченка - джерело

Нацполіція та СБУ розслідують розкрадання бюджетних коштів керівництвом КНУ ім. Т. Шевченка - джерело

16:42 21.09.2023
Двох ексчиновників міграційної служби та підприємця з РФ підозрюють у розкраданні понад 88 млн грн

Двох ексчиновників міграційної служби та підприємця з РФ підозрюють у розкраданні понад 88 млн грн

04:37 15.09.2023
Сину президента США Гантеру Байдену висунули обвинувачення у кримінальній справі

Сину президента США Гантеру Байдену висунули обвинувачення у кримінальній справі

00:29 10.09.2023
Суд узяв під варту полковника ДСНС через розкрадання палива - ГБР

Суд узяв під варту полковника ДСНС через розкрадання палива - ГБР

12:15 01.09.2023
Повідомлено про підозру 5 учасникам міжрегіональної злочинної групи, яка організувала розкрадання нафти з трубопроводу

Повідомлено про підозру 5 учасникам міжрегіональної злочинної групи, яка організувала розкрадання нафти з трубопроводу

16:23 31.08.2023
САП і НАБУ повідомили про підозру в розкраданні зерна на 23 млн грн двом директорам підприємств

САП і НАБУ повідомили про підозру в розкраданні зерна на 23 млн грн двом директорам підприємств

00:46 30.08.2023
ДБР порушило справу проти поліцейського за перевищення повноважень у Дніпрі, що спричинило загибель людини

ДБР порушило справу проти поліцейського за перевищення повноважень у Дніпрі, що спричинило загибель людини

16:49 24.08.2023
У кримінальному провадженні щодо незаконного виведення коштів з Укргазбанку змінено підозри та пред'явлено нові - САП

У кримінальному провадженні щодо незаконного виведення коштів з Укргазбанку змінено підозри та пред'явлено нові - САП

12:22 24.08.2023
Ексголова НБУ Шевченко заявляє про інкримінування йому нової статті без можливості застави і з покаранням до 15 років

Ексголова НБУ Шевченко заявляє про інкримінування йому нової статті без можливості застави і з покаранням до 15 років

10:49 18.08.2023
НАБУ і САП завершили розслідування щодо злочинної схеми реалізації палива ДП "Укрспирт" на 55 млн грн

НАБУ і САП завершили розслідування щодо злочинної схеми реалізації палива ДП "Укрспирт" на 55 млн грн

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Байден сьогодні оголосить про новий пакет військової допомоги Україні

США поки що не передаватимуть Україні ракети ATACMS, але в майбутньому це не виключено - ЗМІ

Зеленський обговорив із американськими конгресменами посилення ППО напередодні зими

Нацкомісія зі стандартів державної мови: написання назв РФ з маленької літери не кваліфікується як відхилення від норм у неофіційних текстах

Глава Міноборони Польщі: У нас буде більше HIMARS, ніж у США

ОСТАННЄ

Окупанти завдали удару по рекреаційному об'єкту в Білгород-Дністровському районі, жертв немає

Байден сьогодні оголосить про новий пакет військової допомоги Україні

США поки що не передаватимуть Україні ракети ATACMS, але в майбутньому це не виключено - ЗМІ

Держаудитслужба про ревізію Міноборони: 127 томів справи, виявлено безліч порушень; вимагати від постачальників повернути кошти до бюджету - не наша функція

ПОВІТРЯНІ СИЛИ ПОВІДОМЛЯЮТЬ ПРО ЗАГРОЗУ ЗАСТОСУВАННЯ ВОРОГОМ УДАРНИХ БПЛА У ХЕРСОНСЬКІЙ ТА МИКОЛАЇВСЬКІЙ ОБЛАСТЯХ

Ціни на газ для населення і ТКЕ до кінця зими залишаться незмінними

Німеччина не відмовляється передавати Україні ракети Taurus, але вивчає запити і наслідки - Пісторіус

Унаслідок обстрілу Козацького поранено пенсіонера

Окупанти завдали 52 ракетних і 44 авіаударів по Україні за добу

ЗС України завдали ударів по 11 місцях скупчення окупантів і 2 ворожих пунктах управління

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА