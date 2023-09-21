Події

18:27 21.09.2023

Судно із зерном, що вийшло з порту "Чорноморськ", досягло турецького порту

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Судно із зерном, що вийшло з порту "Чорноморськ", досягло турецького порту

Судно Resilient Africa з 3 тис. тонн пшениці, що вийшло з порту "Чорноморськ", у четвер увійшло в турецький порт BOSPHORUS N ANCH Anchorage, свідчать дані ресурсу MarineTraffic.

Раніше повідомлялося, що суховантаж RESILIENT AFRICA під прапором Палау 17 вересня увійшов в акваторію порту "Чорноморськ", скориставшись встановленим ВМС ЗСУ тимчасовим коридором для цивільних суден. Судно стало другим цивільним судном від початку війни, яке поза рамками "зернового коридору" досягло українського порту Великої Одеси. Суховантаж у вівторок, 19 вересня, з 3 тис. тонн пшениці вийшов із порту "Чорноморськ" і взяв курс на Босфор.

Турецький суховантаж Aroyat під прапором Палау, який першим увійшов в акваторію порту "Чорноморськ" за тимчасовим коридором, встановленим ВМС ЗСУ для цивільних суден, залишається в ньому. Судно відшвартовано під завантаження 17 тис. тонн пшениці для країн Африки та Азії.

Теги: #зерно #судно #туреччина #чорноморськ

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