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16:55 21.09.2023

Глава Міноборони Польщі: У нас буде більше HIMARS, ніж у США

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Глава Міноборони Польщі: У нас буде більше HIMARS, ніж у США

На озброєнні у Польщі буде більше РСЗВ HIMARS, ніж у США, заявив у четвер польський міністр національної оборони Маріуш Блащак.

"Немає нічого надзвичайного, нічого поганого в тому, що в нас буде більше РСЗВ HIMARS, ніж у США - виробника цих систем", - сказав очільник Міноборони Польщі на пресконференції під час відвідин військового підприємства Wojskowe Zaklady Elektroniczne у м. Зельонка, його слова наводить агентство PAP.

Блащак пояснив це тим, що "США не можуть бути атаковані своїми сусідами, а Польща може бути атакована зі східного напрямку Росією".

Як повідомлялося, на початку вересня міністр національної оборони Польщі Маріуш Блащак затвердив рамкову угоду між польською Агенцією з озброєнь та адміністрацією США, в рамках якої Варшава отримає 486 пускових установок РСЗВ HIMARS. Початок постачань планується на кінець 2025 року.

В армію Польщі вже надійшли перші РСЗВ HIMARS, постачання здійснено в травні в рамках угоди, укладеної між Варшавою і Вашингтоном у 2019 році.

Теги: #польща #himars

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