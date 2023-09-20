Події

23:21 20.09.2023

Окупанти обстріляли вісім громад Сумської області, зафіксовано близько 70 вибухів

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Окупанти обстріляли вісім громад Сумської області, зафіксовано близько 70 вибухів


Російські війська за день обстріляли вісім громад прикордоння Сумської області, зафіксовано приблизно 70 вибухів, повідомляють у зведенні обласної військової адміністрації станом на 21.00 середи.
"Протягом дня росіяни здійснили 15 обстрілів прикордоння. Зафіксовано 69 вибухів. Обстрілу зазнали Краснопільська, Юнаківська, Хотинська, Великописарівська, Білопільська, Миропільська, Новослобідська, Зноб-Новгородська громади", - йдеться у зведенні.
По Великописарівській громаді ворог бив із мінометів (8 вибухів) і АГС (18 вибухів). Крім того, ворожим БпЛА здійснено скидання ВОГ (2 вибухи).
Із мінометів, танків і артилерії російські окупанти обстріляли Білопільську громаду - зафіксовано 8 вибухів, Хотинську - 5 вибухів, Новослобідську - 1 вибух, і на територію Юнаківської громади скинули 2 міни.

Теги: #україна #обстріли #сумська_область

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