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14:33 20.09.2023

Рада відкликала Шуфрича з посади голови комітету з питань свободи слова

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Рада відкликала Шуфрича з посади голови комітету з питань свободи слова

Верховна Рада відкликала народного депутата Нестора Шуфрича (група "Платформа за життя і мир") з посади голови парламентського комітету з питань свободи слова.

Ухвалення відповідного проєкту постанови №10070 підтримали 258 народних депутатів на пленарному засіданні в середу, повідомив член фракції "Голос" Ярослав Железняк.

"Парламент зняв Нестора Шуфрича з посади голови Комітету ВРУ із питань свободи слова. Він залишається одним із трьох членів цього "потужного" комітету. А поки що в. о. голови комітету з питань свободи слова стане Євген Брагар. А там наступного тижня очікуємо пропозицію про постійного голову", - написав парламентарій у своєму телеграм-каналі.

Як повідомлялося, керівництво Верховної Ради в особі голови Руслана Стефанчука, його першого заступника Олександра Корнієнка та віце-спікера Олени Кондратюк 19 вересня зареєструвало в парламенті проєкт постанови №10070 про відкликання Шуфрича з посади голови комітету з питань свободи слова "через обставини, які унеможливлюють виконання ним своїх обов'язків".

15 вересня Печерський райсуд Києва обрав для Шуфрича запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 днів без права внесення застави. Депутата обвинувачують у державній зраді. Його взято під варту безпосередньо в залі суду.

Нестор Шуфрич - народний депутат кількох скликань Верховної Ради України (починаючи з третього), зокрема, від політсил "Партія регіонів" (2012 рік) і "Опозиційний блок" (2014 рік). 16 січня 2014 року голосував за диктаторські закони.

У 2019 році був обраний народним депутатом дев'ятого скликання ВР від нині забороненої судом партії "Опозиційна платформа - За життя (ОПЗЖ)" під номером 7 у списку як член партії. Був членом однойменної фракції (до її офіційної ліквідації в парламенті, після чого увійшов до депутатської групи "Платформа за життя і мир", що складається з членів колишньої "ОПЗЖ"). Голова комітету ВР з питань свободи слова.

Теги: #шуфрич #комітет #відкликання

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