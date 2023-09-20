Україна продемонструвала перевагу в бойовій координації, РЕБ та артилерії біля Бахмута - ISW

Російські та українські джерела відзначили перевагу української бойової координації, більш точний артилерійський вогонь і сильніші системи радіоелектронної боротьби (РЕБ) у нещодавньому наступі України на південь від Бахмута на тлі повідомлень про значні російські втрати в цьому районі, йдеться в аналітичному огляді Інституту вивчення війни (ISW) за 19 вересня.

Аналітики зазначають, що наступ України в західній частині Запорізької області та на південь від Бахмута може свідчити про деградацію російських сил, що обороняються на цих ділянках фронту.

"Останніми днями російські втрати в західній Запорізькій області значно зросли, і російські військові, ймовірно, стикаються з нестачею боєздатних підрозділів, які російське командування готове перекинути на цю ділянку фронту. "Для прикриття частин ПДВ прибули загони "Шторм-З" із мобілізованими зеками, можливо, для прикриття частин ПДВ під час імовірного відходу... Загони "Шторм-З" часто є неефективними в бою і, мабуть, забезпечать російську оборону на заході Запорізької області незначною бойовою міццю", - наголошується в ISW.

За даними аналітиків, окупанти у вівторок вели наступальні дії на лінії Куп'янськ-Сватове-Кремінна в Харківській і Луганській областях, у районі Бахмута Донецької області, на лінії Авдіївка-Донецьк і на заході Запорізької області, але 19 вересня ніде не просунулися. Українські ж війська 19 вересня вели наступальні дії щонайменше на двох ділянках фронту, просувалися лінією Куп'янськ-Сватове-Кремінна і в західній частині Запорізької області.

У контексті військової операції Азербайджану в Нагірному Карабаху в ISW зазначають, що російські військові навряд чи віддадуть пріоритет миротворчим операціям у Нагірному Карабаху на тлі війни в Україні, й можливі мінімальні операції в цьому регіоні навряд чи вплинуть на події в Україні.