Львівщину атакували 18 "Шахедів", 15 збили, є влучання в промислові склади цивільного призначення - ОВА

Львівську область у вівторок уранці атакували 18 БпЛА типу Shahed, 15 із них було збито, сім - безпосередньо в повітряному просторі області, є три влучання в промислові склади Львова, без жертв, повідомив голова обласної військової адміністрації Максим Козицький.

"Під час повітряної тривоги, яка розпочалася о 03:40 і тривала майже 2,5 години, Львівщину атакували дрони-камікадзе типу "Шахед". За попередньою інформацією, у напрямку нашої області летіло 18 таких дронів. 15 із них Сили Повітряного командування "Захід" збили. Сім збили безпосередньо в повітряному просторі Львівської області", - написав він у телеграм-каналі.

Як повідомляється, "є три влучання в промислові склади у Львові". За даними голови ОВА, "на складах є займання в чотирьох локаціях. Пожежу досі гасять. Хочу наголосити, що це звичайні промислові склади. Нічого мілітарного в них не зберігали", - написав Козицький.

Як зазначив голова ОВА, "обійшлося без загиблих. Один постраждалий. Це 26-річний хлопець, який на момент атаки перебував на складі. Його госпіталізували. Він у стані середньої складності. Також на місці була жінка, госпіталізації не потребувала".

Як зазначив Козицький, цифри ще можуть змінюватися, інформація уточнюється.