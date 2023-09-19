Знищено 27 ударних дронів типу Shahed-136/131 із 30

У ніч на 19 вересня 2023 року противник застосував ударні БПЛА типу Shahed-136/131, а також балістичну ракету Іскандер-М, загалом зафіксовано пуски 30 ударних БПЛА, в результаті бойової роботи 27 "шахедів" знищено протиповітряною обороною за маршрутом слідування в Південних, Центральних і Західних областях, на східному напрямку знищено розвідувальний БПЛА оперативно-тактичного рівня, повідомляють Повітряні сили ЗСУ у своєму телеграм-каналі у вівторок.

"Противник атакував БПЛА з південно-східного напрямку (Приморсько-Ахтарськ - РФ), а також однією балістичною ракетою "Іскандер-М", яку противник випустив з території тимчасово окупованого Криму в напрямку Кривого Рогу", уточнюють у повідомленні.