Події

10:16 18.09.2023

Російські окупанти вночі завдали 6 ударів по південних областях України - МВС

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Російські окупанти вночі завдали 6 ударів по південних областях України - МВС

Російські окупанти в ніч проти понеділка, 18 вересня, завдали низки ударів по населених пунктах Херсонської, Запорізької та Одеської областей, є загиблий і постраждалі, повідомляє Міністерство внутрішніх справ України.

Зокрема, о 23:50 ворог обстріляв с. Ольгівка Бериславського району Херсонської області, постраждала одна особа, пошкоджено приватний будинок.

"О 2:00 с. Кізомис Херсонського району перебувало під ворожим артобстрілом, ліквідовано пожежі двох приватних будівель на площі 130 кв. м. В обласному центрі від отриманих травм загинув чоловік, ще один цивільний поранений. О 2:20 Херсон був під артобстрілом", - зазначено в повідомленні.

У Запорізькій області о 5:40 було обстріляно с. Зарічне Запорізького району. Унаслідок цього виникла пожежа в недіючій будівлі птахофабрики на площі 60 кв. м, займання ліквідовано.

В Одеській області о 00:00-00:30 двічі було завдано ударів із застосуванням БПЛА по околицях м. Вилкового (затока Бузунчук річки Дунай).

О 2:40 м. Снігурівка зазнало удару ворожим БПЛА, частково зруйновано двоповерхову будівлю закладу харчування з подальшим загорянням. О 3:30 пожежу ліквідовано на площі 50 кв. м. Вибуховою хвилею пошкоджено розташовані поруч адмінбудівлі.

 

Теги: #атаки #південь #окупанти

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