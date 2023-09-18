Мінкультури оновило сайт відомства

Міністерство культури та інформаційної політики України оновило свій інтернет-сайт.

Зокрема, міністерство перейшло на нову адресу сайту з mkip.gov.ua на mcip.gov.ua, а також змінило візуальне оформлення, використавши логотип та айдентику відомства, яку було презентовано 2021 року.

Як зазначалося, новий логотип Мінкультури - "легкий і витончений", нариси літер у логотипі мають обережну відсилку до давньоруської каліграфії, як-от "Слово о полку Ігоревім" та рукописи Київської Русі.