Голова ОВА Сергій Лисак повідомив, що вранці в неділю над Дніпропетровською областю ППО знищила крилату ракету, пущену противником.

"Уночі ворог знову тероризував Нікопольщину. А саме - Покровську сільську громаду. По ній противник випустив понад півдесятка снарядів", - написав Лисак у телеграм-каналі.

За його словами, наразі з'ясовується завдана обстрілами шкода. Однак серед цивільного населення постраждалих немає.

Водночас, за словами Лисака, над Дніпропетровським регіоном уранці в неділю знищили одну крилату ракету.

"Тривожним для всієї країни і Дніпропетровщини, зокрема, був і ранок. Сповіщали про пуски крилатих ракет. Одну з них знищили над нашим регіоном", - зазначив він.