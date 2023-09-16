Події

21:13 16.09.2023

Окупанти продовжують використовувати цивільні медустанови Кримського півострова як військові шпиталі

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Російські окупанти переорієнтують дедалі більше лікарень тимчасово окупованого Криму на шпиталі для своїх військових, у зв'язку з чим цивільне населення стикається з труднощами в отриманні медпослуг, повідомляє Центр національного спротиву (ЦНС) у суботу.

"У тимчасово окупованому Криму ворог продовжує обмежувати цивільне населення в можливості отримати медичні послуги. Дедалі більше лікарень півострова переорієнтовуються на військові шпиталі. Медична система не витримує навантаження на лікарні через велику кількість поранених військових ЗС РФ. Через це суттєво погіршується якість надання медичних послуг цивільному населенню", - йдеться в повідомленні.

 

 

 

Теги: #крим #медустанови #окупанти

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