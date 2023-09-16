Унаслідок суботнього артобстрілу Козачої Лопані пошкоджено лінії електропередачі, приватні будинки та магазин - голова МВА

Російські окупаційні війська в суботу обстріляли Козачу Лопань Дергачівської громади Харківської області, повідомив голова міської військової адміністрації (МВА) В'ячеслав Задоренко.

"Ворожі війська завдали близько 15 ударів (попередньо - з артилерії) по селищу, пошкодивши щонайменше 5 приватних будинків, магазини та лінії електропередачі. Профільні служби працюють на місці з метою ліквідації наслідків обстрілів і відновлення електропостачання", - написав Задоренко в телеграм-каналі.