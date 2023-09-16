Об'єднання підприємств ОПК оцінили дії Держаудитслужби такими, що не відповідають реаліям, тобто стану війни

Представники вітчизняного оборонно-промислового комплексу провели зустріч з чиновниками Міністерства оборони України, присвячену вирішенню проблеми, яку створила Держаудитслужба України, поставивши під сумнів правомірність отримання прибутку підприємствами ОПК.

"Розвиток вітчизняного ОПК є серед пріоритетів держави та Міноборони. У сучасних умовах ми, держава, повинні діяти з ОПК, як одна команда. Це питання нашої обороноздатності. Вітчизняний ОПК - це один із ключових чинників нашої незалежності", - зазначив заступник міністра оборони України Володимир Гаврилов, повідомляє пресслужба міністерства.

У зустрічі взяли участь дев'ять бізнес-об'єднань підприємств ОПК, які домовилися спільно адвокатувати до уряду невідкладно врегулювати цю проблему для оборони країни. Також учасники зустрічі обговорили механізми інституційної співпраці з оборонним відомством за допомогою Акселератора Міноборони та формування порядку топпитань і опрацювання їхнього вирішення.

Як повідомлялося, раніше представники ОПК виступили з пропозицією розпустити Державну аудиторську службу України через її вимогу повернути прибуток за виконання державного замовлення за 2022 рік. Вони повідомили, що два-три місяці тому Держаудитслужба провела аудит оборонних закупівель і дійшла висновку, що весь прибуток оборонних компаній вважається збитком держави, після чого висунула вимогу до підприємств і замовників повернути його. За словами підприємців, на підставі цього листа правоохоронні органи можуть порушувати кримінальні справи щодо виробників, які постачали озброєння протягом 2022 року, і такі можливі дії правоохоронних органів загрожують зривом державного замовлення і нестачею зброї на фронті.