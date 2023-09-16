У Констанці відбулася друга зустріч на високому рівні для підтримки експорту українського зерна та глобальної продовольчої безпеки

Сполучені Штати приєдналися до представників Румунії, України, Молдови та Європейського Союзу на другій зустрічі високого рівня в Констанці, Румунія, щоб прискорити експорт українського зерна і розв'язати глобальну проблему відсутності продовольчої безпеки, спричинену рішенням Росії вийти з Чорноморської зернової ініціативи (BSGI) та атакою на глобальні запаси продовольства, ідеться в пресрелізі посольства США в Україні в п'ятницю.

"До виходу Росії із BGSI сотні суден виконували життєво важливу місію, доставивши майже 33 мільйони метричних тонн зерна і продуктів харчування по всьому світу з України через Чорне море. Примітно, що майже 19 мільйонів тонн досягли країн, що розвиваються, що стало незамінною підтримкою для глобальної продовольчої безпеки та стабільності. Допоки Росія вирішила використовувати продукти харчування як зброю, Сполучені Штати, Румунія, Україна, Молдова та Європейський Союз шукають життєздатні рішення, щоб протистояти бездушним діям Росії", - йдеться в повідомленні.

Під час зустрічі в Констанці учасники визнали важливу роль, яку Румунія та Молдова відіграли у сприянні експорту мільйонів тонн українського зерна, що має вирішальне значення для запобігання повсюдному голоду та зміцнення глобальних зусиль із гарантування продовольчої безпеки. Учасники також визнали, що прискорення експорту українського зерна принесе значну користь населенню України, Румунії та Молдови.

"У цьому контексті вкрай важливо розвіяти російську кампанію дезінформації, яка обвинувачує санкції в глобальній кризі продовольчої безпеки. Претензії Росії необґрунтовані; санкції не торкнулися російської сільськогосподарської продукції та добрив. Замість цього Росія ввела обмеження на цей експорт. Хибність тверджень Росії очевидна, оскільки вона експортує продовольство на рівні, який можна порівняти з довоєнним рівнем або який перевищує його. Також немає виправдання тому, що Росія навмисно націлюється і знищує зерно, яке вкрай необхідне у вразливих країнах - Росія несе повну відповідальність за свої дії. Також неприйнятно, що під час здійснення цих нелюдських атак російські дрони опинилися на території Румунії - Росія повинна негайно припинити це", наголошено в пресрелізі.

У своїй розмові з міністром закордонних справ Одобеску минулого тижня держсекретар Блінкен підтвердив непохитну підтримку Сполученими Штатами Румунії. Сполучені Штати повторюють свій заклик до Росії негайно припинити напади на українські міста та інфраструктуру, знову приєднатися до Чорноморської зернової ініціативи, а також продовжити, розширити та повністю реалізувати угоду.

На сьогоднішній зустрічі були присутні координатор Держдепартаменту США з питань санкцій посол Джим О'Браєн, посол США в Україні Бріджит Брінк, посол США в Румунії Кетлін Ковалець і посол США в Молдові Кент Логсдон, який приєднався до міністра транспорту та інфраструктури Румунії Соріна Гріндяну, віцепрем'єр-міністра України Олександра Кубракова, міністра інфраструктури та регіонального розвитку Молдови Андрія Спіну та генеральної директорки European Mobility and Transport Маґди Копчинської.