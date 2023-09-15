Морський дрон СБУ підбив ворожий ракетний корабель "Самум" біля Севастопольської бухти - джерело

Експериментальний морський дрон Служби безпеки України "Морський малюк" підбив російський ракетний корабель "Самум", повідомило агентству "Інтерфакс-Україна" джерело в СБУ.

"Учора морський дрон СБУ влаштував "бавовну" ракетному кораблю "Самум" неподалік входу до Севастопольської бухти. "Морський малюк" влучив у задню праву частину рашистського судна, завдавши значних пошкоджень, корабель утратив хід", - розповів співрозмовник агентства.

За словами джерела, росіянам довелося відбуксирувати "Самум" на ремонт із великим диферентом на корму та креном на правий борт.

"Для цієї атаки СБУ використала експериментальний зразок морського дрона, що здатний працювати в шторм, переховуючись від виявлення за високими хвилями. Під час спецоперації висота хвиль сягала 1,5-2 м", - додало джерело.