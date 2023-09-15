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15:11 15.09.2023

Селф-скринінг законодавства України до права ЄС засвідчив, що близько 5 тис. нормативно-правових актів потребуватимуть змін - Шмигаль

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Селф-скринінг законодавства України до права ЄС засвідчив, що близько 5 тис. нормативно-правових актів потребуватимуть змін - Шмигаль

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявляє, що оцінки адаптації законодавства України до права Європейського Союзу (селф-скринінг) засвідчили, що близько 5 тис. нормативно-правових актів потребуватимуть внесення певних змін.

"Ми пройшли основний шлях селф-скринінгу, проаналізували 27 тис. нормативно-правових актів. Визначено, що близько 5 тис. нормативно-правових актів потребуватимуть внесення певних змін для того, щоб привести наше законодавство (у відповідність - ІФ-У) до директив Європейського Союзу", - сказав Шмигаль на пресконференції у п'ятницю.

Прем'єр висловив сподівання, що після того, як у жовтні буде оголошено про виконання Україною семи рекомендацій Європейської Комісії, розпочнуться переговори про вступ країни до ЄС.

"У процесі переговорів визначимо, якими будуть ці зміни, як ми їх імплементуємо. Це фактично передостанній крок на вході до Євросоюзу", - підсумував він.

Теги: #єс #законодавство

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