Фінляндія з 16 вересня вводить заборону на в'їзд автомобілів із російськими номерами - МЗС

Фінляндія з суботи заборонить в'їзд для автомобілів з російськими номерами, повідомляє в п'ятницю фінська телерадіокомпанія Yle з посиланням на главу МЗС країни Еліну Валтонен.

"Слідом за Естонією, Латвією і Литвою Фінляндія забороняє в'їзд до країни автомобілів із російськими номерами. Заборона набуває чинності з 16 вересня", - цитує Yle слова Валтонен.

Однак, за її словами, у правилах будуть винятки. Які саме, поки що не повідомляють.

Раніше в п'ятницю Yle з посиланням на джерела повідомила, що "перетинати кордон більше не зможуть транспортні засоби з російськими номерами, розраховані менш ніж на десять пасажирів".