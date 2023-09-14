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18:25 14.09.2023

Мінфін США оприлюднив список із майже 100 компаній із РФ, проти яких запроваджуються нові санкції

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Мінфін США оприлюднив список із майже 100 компаній із РФ, проти яких запроваджуються нові санкції

Управління з контролю над іноземними активами Міністерства фінансів США в четвер запроваджує майже 100 санкцій проти російської еліти та російської промислової бази, фінансових інститутів і постачальників технологій у рамках зусиль із підриву здатності РФ вести війну проти України, повідомляється на сайті американського Мінфіну.

"Сьогоднішніми санкціями Сполучені Штати продовжують невтомну роботу, націлену на російські військові ланцюжки постачань і позбавлення Путіна обладнання, технологій і послуг, необхідних йому для ведення варварської війни проти України... Ми також чітко дали зрозуміти, що ті фізичні та юридичні особи, які отримують вигоду від вторгнення і своєї близькості до Кремля, будуть притягнуті до відповідальності, і сьогоднішні дії демонструють наш глобальний вплив у нав'язуванні серйозних витрат путінським олігархам", - заявила міністр фінансів США Джанет Єллен.

Державний департамент заніс до списку російського олігарха Андрія Бокарєва та його дружину, російського виробника рухомого складу АТ "Трансмашхолдинг", соратника Бокарєва Іскандера Махмудова та його сина, АТ "Аеродвигунний науково-технічний комплекс "Союз", головного конструктора "Союзу" Мктріча Окрояна і членів його сім'ї, АТ "Балашихинський ливарно-механічний завод", заступника міністра оборони РФ Олексія Криворучка, акціонерні товариства "Агат", "Стар", "Науково-дослідний машинобудівний інститут", "Ульяновський патронний завод" та інші компанії.

У повідомленні зазначається, що РФ покладається на підприємства третіх країн, які продовжують імпортувати товари подвійного призначення, щоб забезпечити можливість ведення війни проти України. "Міністерство фінансів США неодноразово порушувало питання про відправлення або перевалювання товарів подвійного призначення в Росію перед урядом Туреччини та турецьким приватним сектором", - ідеться в повідомленні.

За даними Мінфіну США, йдеться про турецькі компанії Margiana Insaat Dis Ticaret Limited Sirketi та Demirci Bilisim Ticaret Sanayi Limited Sirketi.

Як повідомлялося, США запровадили санкції проти понад 150 підприємств та осіб із РФ, Туреччини, Об'єднаних Арабських Еміратів і Грузії, щоб позбавити Кремль доступу до технологій, грошей і фінансових каналів, що підживлюють війну РФ проти України. Пакет спрямований, зокрема, і проти компаній із Туреччини, які продають Росії західні технології, що можуть бути використані для підтримки її військових зусиль. Пакет також спрямований проти розвитку російського енергетичного сектору і майбутніх джерел грошових коштів, включно з проєктами з видобутку газу в Арктиці, а також гірничодобувної промисловості та заводів із виробництва і ремонту російської зброї.

За даними Reuters, санкції запроваджуються стосовно п'яти турецьких компаній і громадянина Туреччини у зв'язку з тим, що вони допомагають РФ ухилятися від санкцій і підтримують Москву в її війні проти України. Ширший пакет санкцій спрямований проти російської промислової бази, морського сектору та постачальників технологій, а також підприємств із виробництва та ремонту російських систем озброєння.

США також запроваджують санкції проти нещодавно створеної компанії з ОАЕ, яка забезпечує проєктування і технології для російського арктичного проєкту з виробництва скрапленого природного газу, а також проти кількох російських компаній, що беруть участь у його розробці.

Теги: #санкції_рф #мінфін_сша

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