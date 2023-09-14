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17:31 14.09.2023

США запровадять санкції проти 150 іноземних юросіб і фізосіб за технології для РФ, які використовують у війні з Україною - ЗМІ

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США запровадять санкції проти 150 іноземних юросіб і фізосіб за технології для РФ, які використовують у війні з Україною - ЗМІ

США запроваджують санкції проти більш ніж 150 підприємств та осіб із РФ, Туреччини, Об'єднаних Арабських Еміратів і Грузії, щоб позбавити Кремль доступу до технологій, грошей і фінансових каналів, які підживлюють війну РФ проти України, йдеться в повідомленні Associated Press на сайті EuroNews у четвер.

"Метою цих дій є обмеження оборонного виробничого потенціалу Росії", - заявив AP голова Управління з координації санкцій Держдепу США Джеймс О'Браєн.

У повідомленні наголошується, що пакет санкцій є одним із найбільших і спрямований, зокрема, проти компаній із Туреччини, члена НАТО, які продають Росії західні технології, що можуть бути використані для підтримання її військових зусиль. Пакет направлений на те, щоб завадити розвитку російського енергетичного сектору й майбутніх джерел грошових коштів, включно з проєктами з видобутку газу в Арктиці, а також гірничодобувної промисловості та заводів із виробництва та ремонту російської зброї.

За даними Reuters, санкції запроваджують щодо п'яти турецьких компаній і громадянина Туреччини через те, що вони допомагають РФ ухилятися від санкцій і підтримують Москву в її війні проти України. Йдеться про компанії Margiana Insaat Dis Ticaret та Demirci Bilisim Ticaret Sanayi, на яких РФ покладалася в імпорті товарів подвійного призначення, суднобудівні Denkar Ship Construction та ID Ship Agency, власника останньої Ількера Догрюйола, а також компанію CTL Limited, що була посередником і постачала електронні компоненти американського та європейського виробництва в РФ.

"За останні 18 місяців ми ділилися своїми побоюваннями з турецьким урядом і приватним сектором та інформували їх про значні ризики ведення бізнесу з тими, проти кого ми запровадили санкції і хто пов'язаний із російською війною", - сказав агентству високопоставлений представник Держказначейства США на умовах анонімності.

За словами чиновника, ширший пакет санкцій спрямований проти російської промислової бази, морського сектору та постачальників технологій, а також підприємств із виробництва та ремонту російських систем озброєння.

За даними AP, США також запроваджують санкції проти нещодавно створеної компанії з ОАЕ, яка забезпечує проєктування і технології для російського арктичного проєкту з виробництва скрапленого природного газу, а також проти кількох російських компаній, що беруть участь у його розробленні.

Пакет США включає санкції щодо кількох турецьких і російських компаній, які, за словами Держдепартаменту, допомагають Москві закуповувати американські та європейські електронні компоненти, як-от комп'ютерні чипи та процесори, які можуть бути використані в цивільному та військовому обладнанні.

Останній пакет санкцій спрямований проти кількох російських компаній, які ремонтують, розробляють і виробляють зброю, включно з крилатими ракетами "Калібр". 

 

Теги: #сша #санкції_рф

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