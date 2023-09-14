Події

15:14 14.09.2023

Зеленський нагородив танкістів

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Зеленський нагородив танкістів

Президент України Володимир Зеленський вручив державні нагороди танкістам у їхнє професійне свято.

"Сьогодні, 14 вересня, ми вперше відзначаємо ваш день - День танкістів, день наших героїчних танкових військ. І відзначаємо цей день на основі української перемоги", - сказав він на церемонії нагородження.

"Торік саме цими днями завершилася харківська наступальна операція. 14 вересня після стабілізаційних заходів було піднято наш синьо-жовтий прапор у місті Ізюмі. І однією з основ тієї наступальної операції, однією з основ нашої сили були танкові війська. Саме вони забезпечували швидкість і потужність українського удару", - сказав Зеленський.

За словами президента, для нього "честь сьогодні нагороджувати вас, нагороджувати найкращих наших воїнів, але ми всі з вами знаємо, що шлях до перемоги дуже складний, і на цьому шляху ми втрачаємо найкращих, найсильніших. Але ми не повинні загубити в історії нашої держави імена цих людей".

"Я хочу, щоб ми завжди пам'ятали, завдяки кому в нас є наша держава, завдяки кому буде перемога", - сказав Зеленський.

Теги: #нагороди #танкісти

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