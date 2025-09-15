Інтерфакс-Україна
Події
15:34 15.09.2025

Зеленський нагородив танкістів

Президент України Володимир Зеленський вручив державні нагороди танкістам з нагоди їх професійного свята, що відзначалося на передодні. Він зустрівся з воїнами та вручив їм державні нагороди – ордени Богдана Хмельницького ІІІ ступеня та ордени "За мужність" І–ІІІ ступенів.

Президент наголосив, що танкові війська стали одним із найсильніших елементів Сил оборони України.

"Через війну дронів та інші нові технологічні аспекти війни роль танків суттєво змінилася. Завдання командирів танкових екіпажів значно ускладнились. Але значення наших танкових військ залишається дуже вагомим. Хоробрість і влучність наших воїнів-танкістів, вогнева потужність і маневреність танків, як і раніше, мають значення для захисту наших українських позицій і знищення російських солдатів, їхніх позицій та їхніх укріплень", - сказав він на церемонії нагородження.

За його словами, загалом в українських бойових бригадах діють понад 100 танкових батальйонів.

"Це все дуже сильні, досвідчені підрозділи – значима танкова сила Європи. Воїни, якими ми пишаємось. Досвід, якого Україна готова навчати наших партнерів", – наголосив Зеленський .

Глава держави подякував танкістам і закликав завжди пам'ятати тих, хто віддав своє життя в боях заради України.

Пам'ять полеглих захисників і захисниць ушанували хвилиною мовчання.

Президент України Володимир Зеленський 9 вересня 2023 року підписав указ №574/2023 про встановлення в Україні Дня танкових військ, який відзначатимуть щороку 14 вересня.

